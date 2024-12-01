وحسب مرصد مراقبة الطيران، التابع للمعارضة السورية، فإن طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا استهدفت مدينة إدلب بـ9 غارات جوية على الأقل منذ ساعات الصباح.

ووفق مصادر في الدفاع المدني، فقد قُتل جراء الغارات 4 مدنيين وأُصيب 20 آخرون، حسب معلومات أولية.

كما تسبب القصف على المدينة الواقعة شمال غربي البلاد في أضرار مادية في سوق ومبانٍ سكنية استهدفتها الغارات.

التطورات في سوريا

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.