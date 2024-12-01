وقال ساعر في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر عقدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "توجد مؤشرات على تقدم في صفقة إعادة الأسرى لكنني لا أستطيع أن أقدم (تفاصيل) أكثر الآن".

وأضاف: "توجد دلائل تشير إلى أن حماس ستكون أكثر مرونة في ظل الظروف التي نشأت"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وتابع ساعر: "من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، توجد رغبة في الذهاب إلى مثل هذا الأمر وآمل أن نتمكن من المضي قدماً".

وتابع: "الموقف الأساسي لإسرائيل هو أن حماس لن تتمكن من السيطرة على غزة (في اليوم التالي للحرب)، لكننا ملزمون بمحاولة إحراز تقدم في قضية الأسرى".

والسبت، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد من حماس برئاسة القيادي البارز في الحركة خليل الحية للقاء رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذكرت الصحيفة، الأحد، أن "المصريين يحاولون تعزيز المصالحة بين حماس وفتح، وبالوقت نفسه يدفعون نحو إبرام صفقة لإعادة الأسرى، ووفقاً لتقارير فقد أرسلوا أيضاً وفداً إلى إسرائيل الأسبوع الماضي".

وأضافت، نقلاً عن تقارير إعلامية، أن حماس مستعدة لقبول "اتفاق تدريجي" على غرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه مع حزب الله في لبنان، أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وليس بشكل فوري كما طالبت حماس في الماضي.​​​​​​​

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى، جراء إصرار رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

فيما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 من الأسرى محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.