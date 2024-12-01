سياسة
2 دقيقة قراءة
إثر فضيحة تسريبات نتنياهو.. لجنة وزارية تصدّق على "قانون فيلدشتاين"
صدّقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يمنع ملاحقة أي من ضباط أو جنود أو موظفي المؤسسة الأمنية بتهمة نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء، وفق إعلام عبري الأحد.
إثر فضيحة تسريبات نتنياهو.. لجنة وزارية تصدّق على "قانون فيلدشتاين"
لجنة وزارية تصدّق على "قانون فيلدشتاين" إثر فضيحة تسريبات نتنياهو / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2024

ويُطلق على مشروع القانون "قانون فيلدشتاين" نسبة إلى المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، المعتقل بتهمة تسريب وثيقة أمنية حساسة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، جنباً إلى جنب مع ضابط وجندي متهمين بسرقة الوثيقة من المخابرات العسكرية.

وأثارت فضيحة التسريبات الأمنية انتقادات حادة واتهامات من المعارضة لنتنياهو بالضلوع فيها للتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي عبر محاولة الإيحاء بأنه غير مسؤول عن عدم إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.

وقالت القناة "13" العبرية (خاصة) الأحد: "وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم (الأحد) على مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم قانون فيلدشتاين، ويقضي بأن نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء والوزراء لا يشكّل جريمة جنائية".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون ينص على منح حصانة من الملاحقة القضائية لأعضاء المؤسسة الأمنية (الجيش والأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد") الذين يُطلعون رئيس الوزراء على معلومات سرية".

من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، معارضتها لمشروع القانون.

وقالت ميارا إن "مشروع القانون يثير مخاوف جدية من أنه تشريع شخصي (لصالح نتنياهو) يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في تحرك جنائي يتعلق بمحيط رئيس الوزراء"، حسب الصحيفة.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانوناً نافداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us