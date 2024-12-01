ويُطلق على مشروع القانون "قانون فيلدشتاين" نسبة إلى المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، المعتقل بتهمة تسريب وثيقة أمنية حساسة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، جنباً إلى جنب مع ضابط وجندي متهمين بسرقة الوثيقة من المخابرات العسكرية.

وأثارت فضيحة التسريبات الأمنية انتقادات حادة واتهامات من المعارضة لنتنياهو بالضلوع فيها للتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي عبر محاولة الإيحاء بأنه غير مسؤول عن عدم إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.

وقالت القناة "13" العبرية (خاصة) الأحد: "وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم (الأحد) على مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم قانون فيلدشتاين، ويقضي بأن نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء والوزراء لا يشكّل جريمة جنائية".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون ينص على منح حصانة من الملاحقة القضائية لأعضاء المؤسسة الأمنية (الجيش والأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد") الذين يُطلعون رئيس الوزراء على معلومات سرية".

من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، معارضتها لمشروع القانون.

وقالت ميارا إن "مشروع القانون يثير مخاوف جدية من أنه تشريع شخصي (لصالح نتنياهو) يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في تحرك جنائي يتعلق بمحيط رئيس الوزراء"، حسب الصحيفة.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانوناً نافداً.