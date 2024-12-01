سياسة
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ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في سوريا
بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، تطورات الأحداث في سوريا.
ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في سوريا
ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في سوريا / صورة: AA
1 ديسمبر 2024

وذكر بيان للديوان الملكي أن عاهل الأردن بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي "التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا". وأكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، تقدمت على إثرها قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة. وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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