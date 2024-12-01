وقال البابا في كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة الأحد التقليدية، تطرق خلالها إلى التطورات الدولية: "أرحب بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخراً في لبنان وآمل أن تحترمه جميع الأطراف، مما يسمح للشعبين اللبناني والإسرائيلي في المناطق المتضررة من النزاع بالعودة بسرعة وأمان إلى ديارهم".

وأشار البابا إلى الوضع في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي، قائلاً: "آمل أن ينتشر نور السلام الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في لبنان، على الجبهات الأخرى كافة وبخاصة غزة".

وتطرق البابا أيضاً إلى الوضع في سوريا قائلاً: "دعونا نصلِّ من أجل سوريا. للأسف تجددت الحرب هناك مرة أخرى وأُزهِقت أرواح كثيرة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، تقدمت على إثرها قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة. وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.