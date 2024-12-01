سياسة
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لبناني الأصل.. ترمب يعيّن صهره اللبناني مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط
عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، رجل الأعمال ونسيبه مسعد بولس، اللبناني الأصل، مستشاراً له لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.
لبناني الأصل.. ترمب يعيّن صهره اللبناني مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط
ترمب يعيّن صهره اللبناني مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2024

جاء ذلك بحسب موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي الذي قال الأحد، إن تعيين بولس يعد إشارة إلى أن ترمب من المتوقع أن يبدأ تحركاً دبلوماسياً في الشرق الأوسط بعد توليه المنصب في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يعمل بولس مع مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويرتبط بولس بعائلة ترمب من خلال المصاهرة، إذ تزوجت ابنة ترمب الصغرى تيفاني من ابنه مايكل في عام 2022. وقاد حملة ترمب الرئاسية لعام 2024، في المجتمعات العربية والمسلمة.

وسبق أن كان قناة التواصل الرئيسية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وترمب، في الأشهر الأخيرة، بحسب ما نقل الموقع عن مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتعليقاً على ضمه لفريقه، قال ترمب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "مسعد صانع صفقات، وداعم ثابت للسلام في الشرق الأوسط. سيدافع بقوة عن الولايات المتحدة ومصالحها، وأنا سعيد بضمّه لفريقنا".

ويعد بولس أحدث شخصية في المحيط العائلي لترمب تتولى منصباً في إدارته القادمة. والسبت، قال الرئيس المنتخب إنه سيرشح تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر، لمنصب سفير الولايات المتحدة في فرنسا.

واعتباراً من 20 يناير/كانون الثاني المقبل، يتوجه ترمب وحكومته الجديدة لإدارة البلاد، بعد فوزه الشهر الماضي، على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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