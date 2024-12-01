سياسة
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"الحوثي" تعلن استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بالبحر العربي وخليج عدن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بـ16 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن.
"الحوثي" تعلن استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بالبحر العربي وخليج عدن
"الحوثي" تعلن استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بالبحر العربي وخليج عدن/ صورة: AFP
1 ديسمبر 2024

وقال بيان متلفز صدر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، إن قوات الجماعة "استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي، وهي سفينة Stena impeccable، وسفينة Maersk Saratoga وسفينة Liberty Grace"، دون ذكر اسم المدمرة.

وأوضح البيان أن "العملية نفذت بـ16 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في البحرِ العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وتوعد المتحدث بأن قوات الجماعة "ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، فيما لم يصدر حتى الساعة 18:50 (ت.غ) تعليق من واشنطن على بيان الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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