وقال فيدان إن بلاده لن تسمح أبداً بأي أنشطة إرهابية “تستهدف بلدنا والمدنيين السوريين”، لافتاً إلى أن على إسرائيل أن توفي بدورها لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، وأن الوقت حان لإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

كما أجرى فيدان اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحثا فيه آخر التطورات في سوريا، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وفي اتصال هاتفي آخر الأحد، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، التطورات في سوريا، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي. وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة. وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب. وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.