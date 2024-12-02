سياسة
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نحو 100 قتيل باشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا
أفادت مصادر طبية بأن عشرات الأشخاص على الأقل لقوا حتفهم الأحد، في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
نحو 100 قتيل باشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا
نحو 100 قتيل باشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
2 ديسمبر 2024

ونقلت الوكالة عن طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن "نحو مئة قتيل سقطوا في الاشتباكات. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وجثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، وهو ما أكّده طبيب آخر وفق المصدر نفسه.

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي كثيراً من الجثث الهامدة، فيما تُبيّن مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

من جهتها التزمت الحكومة الصمت حتى صباح الاثنين حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه: "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم. ثم اندفع مشجعون نحو الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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