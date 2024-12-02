ونقلت الوكالة عن طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن "نحو مئة قتيل سقطوا في الاشتباكات. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وجثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، وهو ما أكّده طبيب آخر وفق المصدر نفسه.

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي كثيراً من الجثث الهامدة، فيما تُبيّن مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

من جهتها التزمت الحكومة الصمت حتى صباح الاثنين حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه: "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم. ثم اندفع مشجعون نحو الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.