ونفذت مقاتلات النظام السوري أمس، غارات على أحياء القوزي والحمرات والقصور وسط إدلب شمال غرب البلاد.

وحسب المعلومات الواردة من مصادر الدفاع المدني السوري، فقد ارتفع عدد المدنيين الذين فقدوا حياتهم جراء تلك الغارات إلى 16.

ونفذت طائرة من طراز "SU 22" تابعة للنظام السوري، الاثنين، غارة على مركز مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين شمال المدينة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

في حين أسفرت غارة شنتها طائرة روسية على مخيم للنازحين في قرية حربنوش شمال إدلب، عن مقتل 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 12 آخرين.

وأمس، أفادت مصادر بالدفاع المدني، بمقتل 8 مدنيين، وإصابة 63 آخرين بينهم 30 طفلاً و8 نساء، جراء الغارات، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، وبالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.