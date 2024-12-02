وأوضحت مصادر أمنية تركية، الاثنين، أن الإرهابي تشكيك مطلوب بالنشرة الحمراء، وأنه التحق بالتنظيم الإرهابي عام 1993.

وأضافت المصادر أن الإرهابي تشكيك خطط لعديد من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عشرات من جنود الجيش التركي.

وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييده في منطقة تل رفعت السورية، بعد ملاحقته لفترة طويلة.

يُذكر أن الجيش الوطني السوري سيطر أمس على مركز مدينة تل رفعت بالكامل، في إطار عملية فجر الحرية، وجرى تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG.

ومنذ 8 سنوات يحتل تنظيم PKK/YPG الإرهابي تل رفعت، الواقعة على بعد 18 كيلومتراً جنوب الحدود التركية.