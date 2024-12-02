سياسة
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الاستخبارات التركية تعلن تحييد عنصر من تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
حيدت الاستخبارات التركية الإرهابي يشار تشكيك من تنظيم PKK/YPG بمنطقة تل رفعت شمال سوريا.
الاستخبارات التركية تعلن تحييد عنصر من تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
عناصر من الجيش الوطني السوري خلال عملية فجر الحرية. / صورة: AA
2 ديسمبر 2024

وأوضحت مصادر أمنية تركية، الاثنين، أن الإرهابي تشكيك مطلوب بالنشرة الحمراء، وأنه التحق بالتنظيم الإرهابي عام 1993.

وأضافت المصادر أن الإرهابي تشكيك خطط لعديد من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عشرات من جنود الجيش التركي.

وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييده في منطقة تل رفعت السورية، بعد ملاحقته لفترة طويلة.

يُذكر أن الجيش الوطني السوري سيطر أمس على مركز مدينة تل رفعت بالكامل، في إطار عملية فجر الحرية، وجرى تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG.

ومنذ 8 سنوات يحتل تنظيم PKK/YPG الإرهابي تل رفعت، الواقعة على بعد 18 كيلومتراً جنوب الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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