وحسب مصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية التركي في الاجتماع عديداً من القضايا المهمة، بما في ذلك التطورات في سوريا والتحديات الأمنية في المنطقة.

كما سيشدد على أهمية دعم تركيا في الحفاظ على استقرار دول حلف الناتو ومواصلة متابعة التطورات في سوريا من منظور وحدة الأراضي ومكافحة الإرهاب.

وسيُناقش كذلك خلال الاجتماع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل والمأساة الإنسانية في غزة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الناتو والأردن، بما في ذلك فتح مكتب ارتباط في عمّان.

كما سيتناول الوضع في أوكرانيا خلال جلسة خاصة بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني وأمين عام الاتحاد الأوروبي، مع تأكيد دعم سيادة أوكرانيا وضرورة حل النزاع بالطرق الدبلوماسية.

كما سيبحث فيدان خلال الاجتماع التهديدات والمخاطر في منطقة الأطلسي، وتحديات الأمن الإقليمي، مع تأكيد أهمية إزالة جميع العوائق أمام التجارة في المنتجات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية التركي اجتماعات ثنائية مع نظرائه خلال الاجتماع.