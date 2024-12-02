سياسة
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فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل
يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" المنعقد بمقر الحلف في بروكسل يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 2024، في لقاء سيكون الأول لوزراء الخارجية بعد تولي مارك روته منصب الأمين العام الجديد للناتو.
فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل / صورة: AA
2 ديسمبر 2024

وحسب مصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية التركي في الاجتماع عديداً من القضايا المهمة، بما في ذلك التطورات في سوريا والتحديات الأمنية في المنطقة.

كما سيشدد على أهمية دعم تركيا في الحفاظ على استقرار دول حلف الناتو ومواصلة متابعة التطورات في سوريا من منظور وحدة الأراضي ومكافحة الإرهاب.

وسيُناقش كذلك خلال الاجتماع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل والمأساة الإنسانية في غزة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الناتو والأردن، بما في ذلك فتح مكتب ارتباط في عمّان.

كما سيتناول الوضع في أوكرانيا خلال جلسة خاصة بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني وأمين عام الاتحاد الأوروبي، مع تأكيد دعم سيادة أوكرانيا وضرورة حل النزاع بالطرق الدبلوماسية.

كما سيبحث فيدان خلال الاجتماع التهديدات والمخاطر في منطقة الأطلسي، وتحديات الأمن الإقليمي، مع تأكيد أهمية إزالة جميع العوائق أمام التجارة في المنتجات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية التركي اجتماعات ثنائية مع نظرائه خلال الاجتماع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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