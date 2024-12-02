سياسة
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زيلينسكي: استعادة بعض أراضينا بالقوة صعب.. ونحتاج إلى حلول دبلوماسية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "سيكون من الصعب استعادة بعض الأراضي التي استولت عليها روسيا، من خلال استخدام القوة"، وإنهم بحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية في هذا الشأن.
زيلينسكي: استعادة بعض أراضينا بالقوة صعب.. ونحتاج إلى حلول دبلوماسية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. / صورة: AFP
2 ديسمبر 2024

وفي مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، الاثنين، أكد زيلينسكي أن دعم شركاء كييف في حربها ضد موسكو لم يكن "كافياً".

ودعا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دعوة أوكرانيا لإجراء "محادثات العضوية".

وأضاف: "سيكون من الصعب السيطرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014 وبعض الأماكن التي استولت عليها في الحرب، بالقوة. إننا بحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية بشأن هذه القضية".

وأشار إلى أن حرب بلاده ضد روسيا دخلت "فترة معقدة"، مؤكداً استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا إذا جرى قبول بعض الشروط.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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