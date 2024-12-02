وفي مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، الاثنين، أكد زيلينسكي أن دعم شركاء كييف في حربها ضد موسكو لم يكن "كافياً".

ودعا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دعوة أوكرانيا لإجراء "محادثات العضوية".

وأضاف: "سيكون من الصعب السيطرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014 وبعض الأماكن التي استولت عليها في الحرب، بالقوة. إننا بحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية بشأن هذه القضية".

وأشار إلى أن حرب بلاده ضد روسيا دخلت "فترة معقدة"، مؤكداً استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا إذا جرى قبول بعض الشروط.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.