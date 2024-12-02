وأفاد بيان مشترك، اليوم الاثنين، أصدرته هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) حتى صباح اليوم، 12 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل (جنوب)، وطوباس وقلقيلية (شمال)، ورام والله والقدس (وسط)، ورافقت عمليات الاعتقال "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين"، حسب البيان.

وذكر النادي أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفاً و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس (...) دون غزة"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

في السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية دورا القرع شمال شرقي مدينة رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت مدرسة ذكور دورا القرع، واستولت على تسجيلات الكاميرات، وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر الطلبة على الخروج من صفوفهم، إذ أجرى معهم تحقيقاً ميدانياً.

اقتحام الأقصى

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة وفا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفَّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

اقتلاع شجر الزيتون

في سياق متصل، اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات أشجار الزيتون جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مسؤول محلي فلسطيني.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة، إن قوة إسرائيلية اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في أراضي محافظة بيت لحم، وأوضح أن جيش الاحتلال اقتلع نحو 150 شجرة بقرية المنية شرق بيت لحم، وعشرات الأشجار في منطقة خلايا اللوز جنوب المحافظة.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن عملية اقتلاع الأشجار تأتي "تمهيداً للسيطرة على تلك الأراضي الواقعة بجانب طريق عام" في المنطقة، وندّد باقتلاع الأشجار، وقال إن "العملية تأتي للتضييق على السكان وحرمانهم من مصدر رزقهم لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية".

وتزامناً مع حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 801 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​