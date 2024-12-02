سياسة
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وزير خارجية إيران: التشاور والحوار ضروريان لضمان الاستقرار في سوريا
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أهمية التشاور والحوار الوثيق لضمان الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على مكتسبات مسار أستانا، مشيراً إلى أن التشاور مع تركيا له أهمية كبيرة.
وزير خارجية إيران: التشاور والحوار ضروريان لضمان الاستقرار في سوريا
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة / صورة: AA
2 ديسمبر 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عباس عراقجي، الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة. وقال عراقجي: "توصلنا إلى توافق بشأن الحفاظ على مكتسبات عملية أستانا".

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في سوريا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأضاف: "المشاورات في المنطقة بشأن سوريا لها أهمية كبيرة. وفي هذا الصدد، فإن التشاور مع تركيا دائماً له أهمية كبيرة".

وأردف عراقجي: "نحن متفقون على أن سوريا يجب أن تتحرك نحو السلام والاستقرار. وتجب حماية سلامة أراضيها وسيادتها، ويجب أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة جيدة في سوريا"، وتابع: "على الرغم من أننا اختلفنا بشأن بعض القضايا، فإننا قررنا التشاور والحوار بشكل أوثق".

وبدأت محادثات أستانا في 2017، برعاية الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق. ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة، أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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