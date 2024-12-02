وأعلن المكتب في بيان وجود أكثر من 3700 شهيد ومفقود و10 آلاف جريح و1750 معتقلاً، حصيلة 60 يوماً من جريمة التطهير العرقي الإسرائيلي بمحافظة شمال غزة. كما نقلعن شهود عيان وجود 500 إلى 600 جثمان ملقاة في الشوارع والطرقات خلال الشهرين الماضيين، بسبب منع جيش الاحتلال الوصول إليها.

واتهمت الحكومة في القطاع الاحتلال الإسرائيلي بمنع أكثر من 8000 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل وبخاصة الشمال.

في السياق، استُشهد مواطنان وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً قرب المسجد العمري في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، فيما أُصيب 8 مواطنين بجروح جراء استهداف طائرة استطلاع مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.

مجازر مستمرة وارتفاع أعداد الشهداء

كما استُشهد مواطنان وأُصيب آخرون بجروح، في قصف استهدف تجمعاً لنازحين بمدينة رفح.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفاً و466 شهيداً و105 آلاف و358 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان المستمر لليوم الـ423 على غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيداً و108 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مطالبات أممية بوقف الإبادة

إلى ذلك، شهد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الاثنين، مطالبات أممية بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين ورفض حظر عمل وكالة "أونروا" الأممية.

جاء ذلك وفق مسؤولين ومنسقين أمميين مشاركين في المؤتمر​​​​​​​ الذي تشارك فيه 103 وفود لدول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.​​​​​​​

واستفحلت المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، فيما تعيش مناطق القطاع كافةً كارثةً إنسانية غير مسبوقة، تزامناً مع حلول الشتاء للعام الثاني على نحو مليونَي نازح، معظمهم في خيام.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن "غرة الآن بها أعلى رقم من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم". وأكدت أن "الوضع شمال غزة يتفاقم ويزداد سوءاً بمرور الأيام"، لافتةً إلى أن "إسرائيل تواصل إعاقة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والقطاع يواجه خطر انتشار المجاعة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.