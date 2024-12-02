واستقبل الرئيس التركي نظيره ميلاتوفيتش لدى وصوله المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين لتركيا والجبل الأسود.

كما التقط الرئيسان صورا أمام عدسات الصحفيين، قبل أن ينتقل الرئيسان إلى داخل المجمع الرئاسي لإجراء مباحثات.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان وميلاتوفيتش مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ويعتزم الرئيس أردوغان إقامة مأدبة عشاء رسمية على شرف ميلاتوفيتش.

وحضر مراسم الاستقبال الرسمية من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان وكبير مستشاري الرئيس أردوغان لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قليتش، ومسؤولون آخرون.