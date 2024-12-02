سياسة
2 دقيقة قراءة
القاهرة.. محادثات بين فتح وحماس بشأن إدارة غزة بعد الحرب
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن وفدين من حركتَي فتح وحماس يبحثان في القاهرة، سبل تمكين السلطة الفلسطينية من "تولي الأمور بشكل كامل" في قطاع غزة بعد الحرب.
القاهرة.. محادثات بين فتح وحماس بشأن إدارة غزة بعد الحرب
وزير الخارجية المصري يعلن إجراء محادثات بين فتح وحماس في القاهرة بشأن إدارة غزة بعد الحرب / صورة: AFP
2 ديسمبر 2024

جاء ذلك وفق ما أعلنه عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية.

وقال عبد العاطي: "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف المسؤول المصري: "بالتالي يجري تمكين السلطة الفلسطينية من تولي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد عبد العاطي أن "هناك أفكاراً ورؤى مطروحة بشان إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، واليوم التالي (من انتهاء العدوان على القطاع)".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً منذ عام 2007، إذ تسيطر حماس وحكومة شكَّلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية المحتلة حكومة شكَّلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة، عُقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة تحقق هدفها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us