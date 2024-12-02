جاء ذلك وفق ما أعلنه عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية.

وقال عبد العاطي: "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف المسؤول المصري: "بالتالي يجري تمكين السلطة الفلسطينية من تولي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد عبد العاطي أن "هناك أفكاراً ورؤى مطروحة بشان إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، واليوم التالي (من انتهاء العدوان على القطاع)".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً منذ عام 2007، إذ تسيطر حماس وحكومة شكَّلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية المحتلة حكومة شكَّلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة، عُقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة تحقق هدفها.