سياسة
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قتلى بغارات للنظام السوري وروسيا على إدلب.. والمعارضة تسيطر على مناطق بحماة
قُتل 8 أشخاص وأُصيب آخرون بجروح جراء قصف جوي روسي على مستشفى ابن سينا، وقصف آخر للنظام السوري بمدينة إدلب، شمال غربي البلاد، فيما سيطرت فصائل المعارضة المسلحة، اليوم الاثنين، على 8 مناطق جديدة في محافظة حماة.
قتلى بغارات للنظام السوري وروسيا على إدلب.. والمعارضة تسيطر على مناطق بحماة
8 قتلى بغارات للنظام السوري وروسيا على إدلب / صورة: AA
2 ديسمبر 2024

وحسب المعلومات الواردة من مصادر الدفاع المدني السوري، قُتل 8 أشخاص، اليوم الاثنين، جراء غارات جوية نفَّذها النظام السوري والطيران الروسي على إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن طائرة من طراز "سو 22" تابعة للنظام السوري نفَّذت غارة على مركز مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين شمال المدينة، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

في حين أسفرت غارة شنتها طائرة روسية على مخيم للنازحين في قرية حربنوش شمال إدلب، عن مقتل 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 12 آخرين.

مقابل ذلك، سيطرت المعارضة السورية المسلحة، الاثنين، على 8 مناطق جديدة في محافظة حماة. ويأتي ذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المعارضة السورية قبل أيام، ضد قوات النظام.

وسيطرت فصال المعارضة على مناطق جلمة وبريديج وجبين وتل ملح وكركات والمغير والمبطين والزكاة بريف حماة، كما استهدفت تجمعاً للميليشيات المدعومة إيرانياً، قرب مدينة حماة.

كانت قوات المعارضة السورية قد سيطرت، السبت، على مناطق واقعة شمال محافظة حماة وهي: طيبة الإمام، وكفر زيتة، وكفرنبودة، وحلفايا، واللطامنة، وصوران، وقلعة المضيق، وكرناز، ومعردس، والحماميات وترملة.

وسيطرت أيضاً على منطقة مورك الاستراتيجية بسبب وقوعها على الطريق الدولي "M5" الواصل بين حلب والعاصمة دمشق.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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