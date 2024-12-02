سياسة
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وزير الدفاع الصومالي يشكر تركيا على دعمها الثابت في الأمن والتعليم
نظمت السفارة التركية في العاصمة الصومالية مقديشو، الأربعاء الماضي، حفل استقبال لخريجي الجامعات الصومالية في تركيا، بحضور السفير التركي لدى الصومال، ألبير أكتاش، ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور.
وزير الدفاع الصومالي يشكر تركيا على دعمها الثابت في الأمن والتعليم
السفير التركي لدى الصومال ألبير أكتاش ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور  / صورة: صفحة السفارة التركي في الصومال
2 ديسمبر 2024

ووجه وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، كلمة في الحفل الذي احتضنه مقر السفارة التركية بمقديشو، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لتركيا لـ"دعمها الثابت في تعزيز قطاعات الأمن والصحة والتعليم في الصومال".

وأكد محمد نور أن مقديشو ستواصل العمل بعزم على تطوير العلاقات القوية بين الصومال وتركيا في جميع المجالات وتعزيز الروابط الأخوية بشكل أكبر.

وأشاد الوزير الصومالي "بدور الشعب والحكومة التركييين في تحسين تعليم الطلاب الصوماليين الدراسين في الجامعات التركية"، معرباً عن أمله أن تعمل حكومة البلدين على تعزيز التعاون.

وأضاف وزير الدفاع الصومالي أن "العلاقات بين البلدين مرت بمستويات مختلفة ووصلت اليوم إلى مستوى استراتيجي نتبادل فيه المجالات الاقتصادية والأمنية ومختلف العلوم والتكنولوجيا"، مردفا: "أشكر الحكومة التركية على دعمها للشعب الصومالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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