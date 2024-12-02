ووجه وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، كلمة في الحفل الذي احتضنه مقر السفارة التركية بمقديشو، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لتركيا لـ"دعمها الثابت في تعزيز قطاعات الأمن والصحة والتعليم في الصومال".

وأكد محمد نور أن مقديشو ستواصل العمل بعزم على تطوير العلاقات القوية بين الصومال وتركيا في جميع المجالات وتعزيز الروابط الأخوية بشكل أكبر.

وأشاد الوزير الصومالي "بدور الشعب والحكومة التركييين في تحسين تعليم الطلاب الصوماليين الدراسين في الجامعات التركية"، معرباً عن أمله أن تعمل حكومة البلدين على تعزيز التعاون.

وأضاف وزير الدفاع الصومالي أن "العلاقات بين البلدين مرت بمستويات مختلفة ووصلت اليوم إلى مستوى استراتيجي نتبادل فيه المجالات الاقتصادية والأمنية ومختلف العلوم والتكنولوجيا"، مردفا: "أشكر الحكومة التركية على دعمها للشعب الصومالي".