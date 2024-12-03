وتسابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوقت لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب سدة الرئاسة، إذ لن يكون الدعم الأمريكي مضموناً بعد ذلك.

وقبل أقل من شهرين من موعد تنصيب ترمب، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إنّ الحزمة الجديدة تندرج في إطار جهود تبذل "لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي".

وأضاف أنّ الحزمة تشمل ألغاماً أرضية مضادة للأفراد وذخيرة لمنصات إطلاق الصواريخ الدقيقة هيمارس (HIMARS) وصواريخ ستينغر وأنظمة مضادة للمسيّرات وأسلحة مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.

وكانت واشنطن أعلنت الشهر الماضي إمداد أوكرانيا بشحنة أولى من الألغام المضادة للأفراد، في خطوة ندّدت بها منظمات حقوقية.

وبرّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخطوة بأنّ القوات الروسية تتقدّم بوحدات المشاة بدلاً من الآليات. وقال أوستن في تصريح لصحفيين الشهر الماضي إن الأوكرانيين "بحاجة إلى ما يمكن أن يساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

وتعمل الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى أوكرانيا قبل أن يتولى ترمب الذي انتقد مراراً المساعدات الأمريكية لكييف، سدة الرئاسة. ويصرّ ترمب على أنه قادر على إرساء وقف لإطلاق النار خلال ساعات.

وأثارت تعليقات ترمب مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية، وقدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الهجمات الروسية في حال توقف الدعم الأمريكي.

وواشنطن هي الداعم الرئيسي لكييف وقد خصصت لها أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.