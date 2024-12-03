وسيطرت فصائل المعارضة مساء الاثنين على مناطق جلمة وبريديج وجبين وتل ملح وكركات والمغير والمبطين والزكاة، وأم توينة، وباب الطاقة والحويز والشريعة، في سهل الغاب بريف المحافظة.

ولاحقاً، بسطت الفصائل نفسها سيطرتها على مناطق صوران، والفان الوسطاني، والمضبعة، وأبو سيف الواقعة شمال حماة.

كما استهدفت قوات المعارضة تجمعاً للمليشيات المدعومة من إيران، قرب مدينة حماة، فيما واصلت هجماتها بطائرات مسيَّرة انتحارية على مواقع للنظام السوري في حماة المدينة وأطرافها.

وكانت قوات المعارضة سيطرت السبت، على مناطق شمال محافظة حماة وهي طيبة الإمام، وكفرزيتا، وكفرنبودة، وحلفايا، واللطامنة، وصوران، وقلعة المضيق، وكرناز، ومعردس، والحماميات وترملة.

وسيطرت أيضاً على منطقة مورك الاستراتيجية على الطريق الدولي "M5" الواصل بين حلب والعاصمة دمشق.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.