وأعلنت مصادر طبية استشهاد 30 فلسطينياً على الأقل، في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 17 في وسط وجنوب القطاع.

وفي شمالي القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً مدنياً قرب مفترق كنعان في بلدة بيت لاهيا، في أثناء توجههم لتفقد منازلهم.

وقال شهود عيان إن فلسطينيَّيْن اثنين استُشهدا وأُصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي لمحيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين، ولمنزل في جباليا النزلة شمالي القطاع أيضاً.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة نتيجة إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصفطاوي غرب جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال تجاه الحي، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت لاهيا، ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة.

مدينة غزة تحت القصف

وفي مدينة غزة، استُشهد وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مبنى سكنياً من 4 طوابق جنوب المدينة، وسط مناشدات بضرورة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

واستهدف قصف إسرائيلي منزلاً بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، استُشهدت امرأة فلسطينية متأثرةً بجراح أصيبت بها إثر قصف إسرائيلي لمدرسة أبو عاصي في المخيم قبل أسابيع، وفق مصدر طبي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات متتالية في محيط حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار جنوب مدينة غزة، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل المدينة.

ومساء أمس الاثنين، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً مدنياً في شارع الجلاء بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استُشهد فلسطينيّان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على محل تجاري في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين بحي الصبرة جنوب المدينة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة ومدفعيته، محيط مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استُشهدت طفلة وأصيب فلسطيني، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة مخيم 1 في النصيرات، كما أُصيب 5 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة بلوك 9 في مخيم البريج، وجرى نقلهم إلى مستشفى "العودة".

وأُصيب فلسطينيون جراء قصف مروحية إسرائيلية شقة سكنية في دير البلح (وسط)، وفق مسعفين فلسطينيين.

غارات على الجنوب

أما في جنوبي القطاع، فقد أفاد مصدر طبي بوصول جثمان شاب فلسطيني ومصابَين اثنين إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس (جنوب) جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة النصر شمال مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما أفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس.

وأصدر الاحتلال الليلة الماضية، أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.