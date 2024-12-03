سياسة
4 دقيقة قراءة
عشرات الشهداء والجرحى في غارات مكثفة على مدينة غزة ومختلف محافظات القطاع
تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق قطاع غزة كافة، متسببة في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
عشرات الشهداء والجرحى في غارات مكثفة على مدينة غزة ومختلف محافظات القطاع
آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب غزة / صورة: AFP
3 ديسمبر 2024

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 30 فلسطينياً على الأقل، في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 17 في وسط وجنوب القطاع.

وفي شمالي القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً مدنياً قرب مفترق كنعان في بلدة بيت لاهيا، في أثناء توجههم لتفقد منازلهم.

وقال شهود عيان إن فلسطينيَّيْن اثنين استُشهدا وأُصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي لمحيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين، ولمنزل في جباليا النزلة شمالي القطاع أيضاً.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة نتيجة إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصفطاوي غرب جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال تجاه الحي، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت لاهيا، ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة.

مدينة غزة تحت القصف

وفي مدينة غزة، استُشهد وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مبنى سكنياً من 4 طوابق جنوب المدينة، وسط مناشدات بضرورة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

واستهدف قصف إسرائيلي منزلاً بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، استُشهدت امرأة فلسطينية متأثرةً بجراح أصيبت بها إثر قصف إسرائيلي لمدرسة أبو عاصي في المخيم قبل أسابيع، وفق مصدر طبي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات متتالية في محيط حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار جنوب مدينة غزة، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل المدينة.

ومساء أمس الاثنين، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً مدنياً في شارع الجلاء بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استُشهد فلسطينيّان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على محل تجاري في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين بحي الصبرة جنوب المدينة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة ومدفعيته، محيط مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استُشهدت طفلة وأصيب فلسطيني، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة مخيم 1 في النصيرات، كما أُصيب 5 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة بلوك 9 في مخيم البريج، وجرى نقلهم إلى مستشفى "العودة".

وأُصيب فلسطينيون جراء قصف مروحية إسرائيلية شقة سكنية في دير البلح (وسط)، وفق مسعفين فلسطينيين.

غارات على الجنوب

أما في جنوبي القطاع، فقد أفاد مصدر طبي بوصول جثمان شاب فلسطيني ومصابَين اثنين إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس (جنوب) جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة النصر شمال مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما أفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس.

وأصدر الاحتلال الليلة الماضية، أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us