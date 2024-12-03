وأكدت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" أن عدد القتلى في محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا بلغ 81 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 304 منذ انطلاق العملية العسكرية لفصائل المعارضة السورية ضد النظام والجماعات المدعومة إيرانياً.

واستهدف الطيران الروسي "مستشفى إدلب الوطن" والمراكز الطبية المحيطة، ما تسبب في خروجها من الخدمة.

وقصفت مقاتلات النظام السوري جبل شحشبو وبلدة زيارة بسهل الغاب بمحافظة حماة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة، أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت الفصائل سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.