سياسة
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مقتل 81 مدنياً في قصف النظام وروسيا على إدلب وحلب السوريتين
أدى القصف الذي تشنه طائرات النظام السوري وروسيا على محافظتي حلب وإدلب شمال البلاد، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى مقتل 81 مدنياً على الأقل وإصابة المئات.
مقتل 81 مدنياً في قصف النظام وروسيا على إدلب وحلب السوريتين
فرق "الخوذ البيضاء" تبحث بين أنقاض مبنى مدمر في إدلب جراء القصف الروسي عن ناجين / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

وأكدت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" أن عدد القتلى في محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا بلغ 81 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 304 منذ انطلاق العملية العسكرية لفصائل المعارضة السورية ضد النظام والجماعات المدعومة إيرانياً.

واستهدف الطيران الروسي "مستشفى إدلب الوطن" والمراكز الطبية المحيطة، ما تسبب في خروجها من الخدمة.

وقصفت مقاتلات النظام السوري جبل شحشبو وبلدة زيارة بسهل الغاب بمحافظة حماة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة، أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت الفصائل سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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