سياسة
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بينهم أطفال.. 28 قتيلاً وعداد المفقودين مستمر في انهيار أرضي بأوغندا
أفادت الشرطة في أوغندا بالعثور على جثتي طفلين (3 سنوات) من بين جثث جرى انتشالها من الوحل في شرق البلاد، ما يرفع عدد قتلى انهيار أرضي وقع الأسبوع الماضي وتسبب في طمر عدد من القرى إلى 28، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
بينهم أطفال.. 28 قتيلاً وعداد المفقودين مستمر في انهيار أرضي بأوغندا
قرويون أوغنديون يبحثون عن ضحايا الانهيار الطيني المميت. / صورة: Reuters
3 ديسمبر 2024

ووقع الانهيار الأرضي يوم الأربعاء الماضي على منحدرات جبل إلجون، وهو بركان خامد يقع على الحدود مع كينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كمبالا. وكانت السلطات تخشى في البداية فقدان أكثر من 100 شخص، فيما جرى التأكد من وفاة 17.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إنه جرى انتشال مزيد من الجثث منذ ذلك الحين، ولم تخُض في مزيد من التفاصيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول تسببت أمطار غزيرة غير معتادة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في بعض مناطق أوغندا، وهي ظاهرة رجعتها جمعية الصليب الأحمر الأوغندي إلى تغير المناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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