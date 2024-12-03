ووقع الانهيار الأرضي يوم الأربعاء الماضي على منحدرات جبل إلجون، وهو بركان خامد يقع على الحدود مع كينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كمبالا. وكانت السلطات تخشى في البداية فقدان أكثر من 100 شخص، فيما جرى التأكد من وفاة 17.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إنه جرى انتشال مزيد من الجثث منذ ذلك الحين، ولم تخُض في مزيد من التفاصيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول تسببت أمطار غزيرة غير معتادة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في بعض مناطق أوغندا، وهي ظاهرة رجعتها جمعية الصليب الأحمر الأوغندي إلى تغير المناخ.