سياسة
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الفصائل السورية تشتبك مع قوات النظام وتتقدم باتجاه مركز حماة
واصلت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الثلاثاء، اشتباكاتها مع قوات النظام على بعد 6 كيلومترات من مركز مدينة حماة، حيث بسطت سيطرتها على 6 مناطق جديدة.
الفصائل السورية تشتبك مع قوات النظام وتتقدم باتجاه مركز حماة
فصائل المعارضة السورية تواصل اشتباكها مع قوات النظام وتسيطر على مناطق جديدة في حماة / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

ودخلت معارك المجموعات المناهضة للنظام السوري وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، مع قوات نظام بشار الأسد يومها السابع، وتتقدم باتجاه مركز محافظة حماة.

وتمكنت فصائل المعارضة من بسط سيطرتها على "زور المحروقة وزور الحيصة وزور أبو زيد وزور المسالق وزور الجديد وبلدة خطاب، بالإضافة إلى تلة ناصرية". وتتقدم قوات المعارضة عبر 3 محاور باتجاه مركز مدينة حماة، عبر كسر الخطوط الدفاعية الأولى للنظام في مبطنة وحلفايا وطيبة الإمام.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري على محور كفرنبودة-محردة-معر شحور.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة وقلعتها التاريخية ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة.

كما بسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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