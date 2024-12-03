سياسة
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صور | تركيا تتسلم قيادة مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية
تسلمت تركيا قيادة مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية (SNMG-2) التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من كندا، وذلك خلال مراسم أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في قاعدة "آقساز" البحرية بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.
صور | تركيا تتسلم قيادة مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية
تركيا تتسلم قيادة مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

وحضر مراسم التسليم رئيس أركان القيادة البحرية لحلف الناتو خوسيه ديلغادو، والقائد الكندي المنتهية ولايته ماثيو كوتس، والقائد التركي الجديد للمجموعة إيلكر آفجي، إضافةً إلى جنود مناوبين في القاعدة البحرية.

وأشار كوتس في مؤتمر صحفي عقب المراسم إلى أن تركيا قدمت إسهامات كبيرة لهذه المجموعة البحرية.

وقال القائد الكندي المنتهية ولايته: "الغرض الأساسي لعملنا في هذه المنطقة هو مراقبة تحركات الجيش الروسي في البحر الأبيض المتوسط ​​واتخاذ الإجراءات في هذا الصدد".

من جانبه، قال آفجي إن هدف المجموعة هو أن تكون هناك قوة في البحر للحلف، جاهزة لأي أزمة محتملة.

وأشار القائد التركي الجديد للمجموعة إلى أن تولي تركيا قيادة هذه المجموعة البحرية يوفر فرصاً تدريبية لتركيا، وأنهم سيكتسبون خبرة قيادة مقر متعدد الجنسيات.

وأضاف المتحدث: "سنتولى قيادة مختلف السفن من الدول الحليفة ونُجري معها التدريبات والمناورات. وسيكون هناك ما يقرب من 200 فرد على متن السفن".

جدير بالذكر أن مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية (SNMG-2) تعمل ضمن القيادة البحرية لحلف الناتو (MARCOM)، وتضم أنواعاً مختلفة من السفن، مثل الفرقاطات والمدمرات وسفن الدعم اللوجيستي التابعة للقوات البحرية للدول الأعضاء في الناتو، مثل كندا وإسبانيا وإيطاليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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