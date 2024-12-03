وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين بعد رصدهم في منطقتي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، مؤكدةً الإصرار على مواصلة مكافحة الإرهاب وعناصره في أوكارهم.​​​​​​​

ونفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" في 2019، ضد تنظيمَي "داعش" و"PKK\YPG" الإرهابيين.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية كذلك تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK" ا|لإرهابي في غارة جوية على شمالي العراق. وأوضحت أن مقاتلات تركية استهدفت الإرهابيين الخمسة في منطقة متينا يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

ويتخذ تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.