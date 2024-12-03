جاء ذلك في اتصال هاتفي للرئيس التركي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدد أردوغان خلال الاتصال على أن أولوية تركيا هي الحفاظ على الهدوء خارج حدودها ومنع إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.

كما أكد الرئيس التركي أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها، لافتاً إلى أن أنقرة تشاطر بغداد الرأي في هذا الخصوص.

وكشف أردوغان عن أن تركيا اتخذت وستتخذ تدابير تتماشى مع أمنها ومصالحها لمنع تنظيم "PKK" الإرهابي وأذرعه من الاستفادة من التطورات الأخيرة في سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.