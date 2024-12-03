سياسة
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خلال 48 ساعة.. الحوثي: نفَّذنا 3 عمليات عسكرية بمُسيرات شمال وجنوب إسرائيل
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها نفَّذت 3 عمليات عسكرية بطائرات مُسيرة ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بالاشتراك مع "المقاومة الإسلامية في العراق".
خلال 48 ساعة.. الحوثي: نفَّذنا 3 عمليات عسكرية بمُسيرات شمال وجنوب إسرائيل
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع / Others
3 ديسمبر 2024

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان متلفز: "نفّذت القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي".

وأوضح سريع أن "عمليتين استهدفتا هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، دون تحديد ماهية الهدفين ولا موقعهما بالضبط، وأضاف أن "العملية الثالثة استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة".

وقال سريع إن "العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح"، وأكمل: "قواتنا، ومعها المقاومة العراقية، مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، ولن توقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع عام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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