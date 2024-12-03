سياسة
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رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية ويتعهد بالقضاء على "قوات معادية"
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي في كلمة بُثَّت مباشرةً على قناة "YTN" التليفزيونية، متعهداً بالقضاء على ما وصفها بـ"القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية ويتعهد بالقضاء على "قوات معادية"
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي في البلاد / صورة: Reuters
3 ديسمبر 2024

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

وأغلقت السلطات مبنى البرلمان في العاصمة سيول، وهبطت المروحيات على سطحه، حسب وكالة يونهاب للأنباء، التي أفادت كذلك بأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

وبثت القنوات التليفزيونية صوراً مباشرة تُظهر هبوط مروحيات على سطح مبنى البرلمان في سيول.

بدوره، أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية "عن كثب". وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن "على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب". وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأمريكيين.

فيما دعت السفارة الصينية في سيول مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي "الحذر" بعد فرض الرئيس الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء... وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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