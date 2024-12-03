سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يتباحث مع بوتين الوضع في سوريا ويؤكد سعي تركيا إلى حل عادل ودائم
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا والقضايا الدولية والإقليمية.
أردوغان يتباحث مع بوتين الوضع في سوريا ويؤكد سعي تركيا إلى حل عادل ودائم
أردوغان وبوتين في قمة دول منظمة شنغهاي بالعاصمة الكازاخية أستانة في يوليو/تموز 2024 / صورة: AA Archive
3 ديسمبر 2024

جاء ذلك في اتصال هاتفي للرئيس التركي مع نظيره الروسي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأوضح أردوغان أنه "بينما تواصل تركيا دعم وحدة الأراضي السورية، فإنها تسعى جاهدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم هناك"، مشيراً إلى أنه من المهم فتح مساحة أكبر للدبلوماسية في المنطقة، "وأنه ينبغي للنظام السوري الانخراط في هذه العملية".

وأكد الرئيس التركي أن القضية الأكثر أهمية في سياق التطورات الأخيرة في سوريا هي "أنه لا ينبغي إلحاق الأذى بالمدنيين، وأن سوريا لا ينبغي أن تكون مصدراً لمزيد من عدم الاستقرار".

وشدد أردوغان على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في سوريا، موضحاً أن بلاده "ستواصل الحفاظ على موقفها الحازم بشأن الحرب ضد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه، التي تحاول استغلال التطورات في سوريا".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us