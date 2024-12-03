جاء ذلك في اتصال هاتفي للرئيس التركي مع نظيره الروسي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأوضح أردوغان أنه "بينما تواصل تركيا دعم وحدة الأراضي السورية، فإنها تسعى جاهدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم هناك"، مشيراً إلى أنه من المهم فتح مساحة أكبر للدبلوماسية في المنطقة، "وأنه ينبغي للنظام السوري الانخراط في هذه العملية".

وأكد الرئيس التركي أن القضية الأكثر أهمية في سياق التطورات الأخيرة في سوريا هي "أنه لا ينبغي إلحاق الأذى بالمدنيين، وأن سوريا لا ينبغي أن تكون مصدراً لمزيد من عدم الاستقرار".

وشدد أردوغان على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في سوريا، موضحاً أن بلاده "ستواصل الحفاظ على موقفها الحازم بشأن الحرب ضد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه، التي تحاول استغلال التطورات في سوريا".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.