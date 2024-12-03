ولفتت الصحيفة، في تحقيق استقصائي لها نشرته الثلاثاء، إلى أن الجنود الإسرائيليين نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الصور ومقاطع الفيديو من غزة، توثق فظائع ارتكبوها خلال حرب الإبادة هناك.

وذكرت أنه على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر للقوات في غزة بعدم تصوير ونشر مقاطع فيديو "انتقامية"، إلا أن تلك المواد المصورة استمرت في الظهور على الإنترنت طوال فترة حرب الإبادة.

والنتيجة، وفق "واشنطن بوست"، حصيلة ضخمة توفر نظرة نادرة ومقلقة عن كيفية تصرف عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي "خلال واحدة من أكثر الحروب دموية ودماراً في التاريخ الحديث".

وأوضحت الصحيفة أنها تحققت من صحة أكثر من 120 صورة ومقطع فيديو لحرب الإبادة في غزة نُشرت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ومعظمها جرى توثيقه بوساطة جنود أو شاركوه علناً عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ألوان من الفظائع

تتضمن الفظائع التي توثقها الصور ومقاطع الفيديو تلك، وفق الصحيفة، أعمال تدمير واسعة للمباني السكنية والمدارس، وإحراقاً لها، وأعمال نهب، تترافق مع أجواء احتفالية من الجنود بارتكابها.

كما تُظهر مقاطع الفيديو والصور جنوداً إسرائيليين، وهم يلتقطون صوراً تذكارية بجانب جثامين ضحاياهم، ويكتبون شعارات تدعو لإبادة الفلسطينيين، وتهجيرهم من غزة.

ووثق أحد الفيديوهات قصف جنود احتياط من "الكتيبة 9208" التابعة لـ"لواء النقب" منطقة سكنية في شمال غزة باستخدام قذائف الدبابات ونيران الرشاشات، في أثناء انسحاب وحدتهم من هناك أواخر العام الماضي.

ونشر أحد الجنود في الوحدة مقطع فيديو للقصف الذي استمر 4 دقائق عبر "فيسبوك"، وكتب في عنوانه: "قصف وداعي".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنها أجرت مقابلات مع 7 جنود إسرائيليين حول تجاربهم في غزة، وأظهر ذلك أن تلك الفظائع لم تكن فقط تصرفات فردية، وإنما في بعض الحالات -مثل إحراق المنازل- كانت بأوامر مباشرة من القادة.

وقال مايكل زيف (29 عاماً)، خدم جندي احتياط في "لواء القدس" المتمركز في ممر نتساريم، الذي يقسم غزة إلى قسمين، إن "الشعور بالانتقام قوي جداً جداً لدى الجميع".

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي اطلعوا على المواد المصورة أن بعضها قد يُستخدم "أدلة على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني"، وخاصة التحقيقات الجارية ضد إسرائيل وقاداتها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ومعلقاً على المواد المصورة، قال آسا كاشر، وهو أكاديمي ساهم في صياغة مدونة أخلاقيات الجيش الإسرائيلي: "هذا ليس مجرد انهيار في الانضباط العسكري، بل هو فقدان لفهم ما يتطلبه تمثيل الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

ووفق الصحيفة، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي لها أنه أجرى "محادثات تأديبية" مع بعض الجنود المتورطين في نشر مقاطع الفيديو، لكنه ادعى أن هذه الحوادث تمثل "استثناءات" ولا تعكس قيم الجيش، ومع ذلك، لم يُفصح الجيش عن تفاصيل إضافية أو خطوات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.