وذكرت مصادر محلية في المدينة، للأناضول، أن التنظيم الإرهابي قصف جرابلس من منطقة مغارة زور التي يحتلها في شرقي الفرات، وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

من جهة أخرى، سيطرت فصائل مسلحة مناهضة للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مدينة حماة مركز المحافظة.

ومن بين القرى والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل؛ قرى أبو لفة والمستريحة وبيوض وثروت الرهجان وسرحا الشمالية وسرحا الجنوبية إلى جانب بلدة معرشحور الاستراتيجية على تخوم المدينة.

وأفاد مراسلو الأناضول، أن الفصائل المناهضة للنظام تتقدم إلى مركز مدينة حماة من ثلاثة محاور، وباتت على بعد 6 كيلومترات من ضواحي المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية للأناضول، أن النظام السوري بدأ إفراغ المصارف ومكاتب الصرف في مدينة حماة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وكذلك سيطرت المعارضة على مدينة تل رفعت بريف حلب وطهرتها من إرهابيي "PKK/YPG" عبر عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.