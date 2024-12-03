سياسة
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سوريا.. فصائل المعارضة على مشارف حماة وPKK الإرهابي يقصف جرابلس
قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون جراء هجوم بقذائف صاروخية نفذه إرهابيو تنظيم "PKK/YPG" على مدينة جرابلس، بينما سيطرت فصائل مسلحة مناهضة للنظام السوري، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من المدينة.
سوريا.. فصائل المعارضة على مشارف حماة وPKK الإرهابي يقصف جرابلس
فصائل المعارضة السورية تصل مشارف حماة / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

وذكرت مصادر محلية في المدينة، للأناضول، أن التنظيم الإرهابي قصف جرابلس من منطقة مغارة زور التي يحتلها في شرقي الفرات، وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

من جهة أخرى، سيطرت فصائل مسلحة مناهضة للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مدينة حماة مركز المحافظة.

ومن بين القرى والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل؛ قرى أبو لفة والمستريحة وبيوض وثروت الرهجان وسرحا الشمالية وسرحا الجنوبية إلى جانب بلدة معرشحور الاستراتيجية على تخوم المدينة.

وأفاد مراسلو الأناضول، أن الفصائل المناهضة للنظام تتقدم إلى مركز مدينة حماة من ثلاثة محاور، وباتت على بعد 6 كيلومترات من ضواحي المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية للأناضول، أن النظام السوري بدأ إفراغ المصارف ومكاتب الصرف في مدينة حماة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وكذلك سيطرت المعارضة على مدينة تل رفعت بريف حلب وطهرتها من إرهابيي "PKK/YPG" عبر عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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