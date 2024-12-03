وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس: "جرى إنشاء وحدة فارا كجزء من تحسين الرد العملياتي في مرتفعات الجولان مع التركيز على مضاعفة قوة الفرقة كاحتياطي عملياتي".

وأضاف الجيش: "تتكون الوحدة من وحدات احتياطية خاصة من السكان المحليين (المستوطنين) الذين يعيشون ما يحدث في المنطقة، وسيكون لديهم القدرة على حشد القوات داخل المنطقة".​​​​​​​

وتابع جيش الاحتلال: "هي وحدة مكانية سريعة ومتاحة ومرنة وفتاكة توفر استجابة فورية لمختلف السيناريوهات مع التركيز على التعلم من دروس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس على قواعد ومستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وتقع هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وتحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، وضمتها إليها عام 1981، في خطوة لم تلق اعترافاً من الأمم المتحدة، التي تعترف بها جزءاً من سوريا.

وتخشى إسرائيل المرتبطة بحدود مع سوريا، من سيطرة المعارضين للنظام السوري على أسلحة، تقول تل أبيب إنها قد تستخدم لاحقاً ضد جيشها.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها ومواقعها المهمة، كما بسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.