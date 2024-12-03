سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع التطورات بسوريا.. الاحتلال ينشئ وحدة عسكرية خاصة بالجولان المحتل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنشاء وحدة عسكرية خاصة بهضبة الجولان السورية المحتلة تحمل اسم "فارا"، ووصفها بأنها "وحدة مكانية سريعة وفتاكة تهدف لتحسين الرد العملياتي".
تزامناً مع التطورات بسوريا.. الاحتلال ينشئ وحدة عسكرية خاصة بالجولان المحتل
جنود للاحتلال يشاركون في تدريب بمرتفعات الجولان السورية المحتلة / صورة: Reuters
3 ديسمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس: "جرى إنشاء وحدة فارا كجزء من تحسين الرد العملياتي في مرتفعات الجولان مع التركيز على مضاعفة قوة الفرقة كاحتياطي عملياتي".

وأضاف الجيش: "تتكون الوحدة من وحدات احتياطية خاصة من السكان المحليين (المستوطنين) الذين يعيشون ما يحدث في المنطقة، وسيكون لديهم القدرة على حشد القوات داخل المنطقة".​​​​​​​

وتابع جيش الاحتلال: "هي وحدة مكانية سريعة ومتاحة ومرنة وفتاكة توفر استجابة فورية لمختلف السيناريوهات مع التركيز على التعلم من دروس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس على قواعد ومستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وتقع هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وتحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، وضمتها إليها عام 1981، في خطوة لم تلق اعترافاً من الأمم المتحدة، التي تعترف بها جزءاً من سوريا.

وتخشى إسرائيل المرتبطة بحدود مع سوريا، من سيطرة المعارضين للنظام السوري على أسلحة، تقول تل أبيب إنها قد تستخدم لاحقاً ضد جيشها.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها ومواقعها المهمة، كما بسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us