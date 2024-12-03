سياسة
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ولي عهد اليابان وعقيلته يصلان إلى تركيا للقاء الرئيس أردوغان
وصل إلى تركيا، الثلاثاء، ولي عهد اليابان فوميهيتو وعقيلته الأميرة كيكو، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولي عهد اليابان وعقيلته يصلان إلى تركيا للقاء الرئيس أردوغان
ولي عهد اليابان وعقيلته يصلان إلى تركيا للقاء الرئيس أردوغان / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

وحطت طائرة الأمير الياباني والوفد المرافق في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان في استقبال ولي العهد وعقيلته بالمطار عدد من المسؤولين الأتراك.

ومن المنتظر أن يلتقي فوميهيتو وعقيلته كيكو الرئيسَ التركي الأربعاء. وسيتوجه الضيفان بعد ذلك إلى إسطنبول لزيارة متحف سيقام فيه معرض الفرقاطة التركية "أرطغرل" التي غرقت في اليابان عام 1890.

وتعتبر حادثة غرق الفرقاطة التابعة للبحرية العثمانية قبالة سواحل جنوب شرقي اليابان، بداية الصداقة التركية اليابانية.

وتمكّن سكان كوشيموتو من إنقاذ 69 ممن كانوا على متن الفرقاطة، في حين لقي أكثر من 500 آخرين مصرعهم. وسطّر أهالي كوشيموتو ملحمة لإنقاذ البحارة وانتشال جثث الغرقى، وهو ما مثّل بداية علاقات الصداقة بين اليابان وتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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