وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الرئيس يون قال إنه ينتظر اجتماع أعضاء مجلس الوزراء من أجل إلغاء قرار الأحكام العرفية بشكل رسمي، والذي ظل ساري المفعول نحو 5 ساعات.

وأفاد يون بأنه سينهي الأحكام العرفية مباشرة بعد الاجتماع. وأضاف أن وحدات تنفيذ الأحكام العرفية انسحبت من المجمع البرلماني بعد تصويت البرلمان بإنهاء الأحكام العرفية في البلاد.

والثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وفي وقت لاحق صوّت البرلمان لصالح إلغاء القرار.

ووفقاً للمادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية "في حالات الحرب أو النزاع المسلح أو الطوارئ الوطنية أو لضرورات الأمن والنظام العام".

وجرى تنفيذ آخر قرار للأحكام العرفية في تاريخ كوريا الجنوبية في أثناء انقلاب عسكري شهده البلاد، واستمر لمدة 440 يوماً بين أعوام 1979-1981، وجرى رفع القرار من قبل العسكر أيضاً.

وكان قرار "الأحكام العرفية" الذي أصدره رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء هو الإعلان الثالث عشر للأحكام العرفية في تاريخ البلاد.