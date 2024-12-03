سياسة
2 دقيقة قراءة
غزة.. "أفاد" التركية توزع أكياس الدقيق على الأسر الفلسطينية بمخيم النصيرات
وزعت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أكياس الدقيق على الأسر الفلسطينية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، واستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي "التجويع" كسلاح لمحاربة الفلسطينيين.
غزة.. "أفاد" التركية توزع أكياس الدقيق على الأسر الفلسطينية بمخيم النصيرات
أفاد التركية توزع أكياس الدقيق على الأسر الفلسطينية بمخيم النصيرات / صورة: AA
3 ديسمبر 2024

ووزّعت "أفاد" أكياس الطحين على العائلات النازحة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة.

وجاء الفلسطينيون في مخيم النصيرات للاجئين إلى مركز التوزيع التابع للأونروا في المخيم بعد أسابيع من الانقطاع من أجل الحصول على الدقيق.

وذكرت أم لستة أطفال أنها حصلت على كيس الطحين بعد 65 يوماً بدون دقيق، وقالت: "نحن عائلة مكونة من 10 أفراد، ولدي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا أعطيهم أطباقاً فارغة منذ أيام. لقد تحملنا القصف، صبرنا على الموت، لكن لا نستطيع الصبر على الجوع، لدي 6 أطفال، نحن عاجزون أمام أطفالنا".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة". بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us