وشارك حساب مركز الدعم التابع لوزارة الخارجية في منصة إكس، منشوراً لسفارة تركيا لدى سيول.

وقالت السفارة في منشورها، إنها تتابع التطورات في كوريا الجنوبية. وأوصت المواطنين الأتراك في كوريا الجنوبية بتوخي الحذر والابتعاد عن الحشود، داعية المواطنين الذين يواجهون أي مشاكل إلى التواصل مع السفارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد.

وعقب إعلان الرئيس، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن الأحكام العرفية المعلنة في البلاد أصبحت "ملغية" بعد التصويت.

وتجمع آلاف من المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على إعلان يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد.

وبعد ساعات، صرح رئيس كوريا الجنوبية أنه قرر إنهاء العمل بالأحكام العرفية، وأنه ينتظر اجتماع أعضاء مجلس الوزراء من أجل إلغاء القرار بشكل رسمي، والذي ظل ساري المفعول نحو 5 ساعات.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها، بصورة مؤقتة، بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.