وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال "منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة في قرية عقابا قرب طوباس". فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش اقتحم مستشفى طوباس الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان لها "تدين وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى طوباس الحكومي وحصاره وإطلاق النار والقنابل داخله والاعتداء على الموظفين والمرضى واعتقال عدد منهم".

في السياق ذاته، اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء اقتحامه عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقل خلالها سيدة من منزلها بمدينة الخليل جنوباً.

وفي شمالي الضفة، ذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحي المساكن الشعبية، أشعل خلالها شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية لإعاقة حركة الجيش الإسرائيلي وألقوا الحجارة تجاه آلياته.

ووفق الشهود فإن الجيش أطلق القنابل الغازية والصوتية والرصاص، دون أن تشير أي مصادر إلى وقوع إصابات. كما أفاد شهود باندلاع مواجهات أخرى مع اقتحام الجيش لبلدة بيتا جنوب نابلس ومدينة قلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني بعد دهسه من جيب عسكري خلال مواجهات بلدة بيتا قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وشمالي الضفة أيضاً، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مواجهات اندلعت مع اقتحام الاحتلال لبلدة يَعبَد، جنوب غرب مدينة جنين، موضحة أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

أما وسط الضفة، فقالت "وفا" إن "مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله". وأشارت إلى اقتحام القرية "وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات"، كما دهَم الجيش "عدداً من المنازل في القرية، دون أن يبلَّغ عن اعتقالات".

وجنوبي الضفة، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل "بعد أن اقتحم منزلها في حارة جابر القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف". كما أصابت قوات الاحتلال شاباً بالرصاص واعتقلته، مساء الثلاثاء، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بينما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 803 وإصابة نحو 6 آلاف و450 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.