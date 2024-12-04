وقالت بيربوك في منشور على حساب وزارة الخارجية الألمانية بمنصة إكس أمس الثلاثاء، إنها التقت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت: "تركيا، التي تعد واحدة من الدول المحورية في المنطقة، يمكنها تأدية دور رئيسي في التغلب على الأزمة الحالية في سوريا".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة حماية المدنيين والأقليات في سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها ومواقعها المهمة، كما بسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة وسط البلاد، وتمكنت من بسط سيطرتها على عديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.