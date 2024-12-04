سياسة
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فيدان يشارك في جلسة مقتصرة على وزراء خارجية دول الناتو ببروكسل
يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في جلسة مقتصرة على وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انطلق في وقت سابق اليوم الأربعاء في بروكسل ويستمر ليومين.
فيدان يشارك في جلسة مقتصرة على وزراء خارجية دول الناتو ببروكسل
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه / صورة: AA
4 ديسمبر 2024

وحسب مصادر بوزارة الخارجية التركية، فإنه من المتوقع أن يشارك فيدان في جلسة العمل لمجلس شمال الأطلسي، التي ستكون مقتصرة على الدول الأعضاء في الحلف فقط.

وفي حين أن هذه الجلسات تعكس أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الحلف، تأتي ترقبات لنتائج المناقشات التي قد تؤثر في قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، وبخاصة في ظل التطورات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفي إطار جدول أعماله، سيجري وزير الخارجية التركي اجتماعات ثنائية هامة مع عدد من نظرائه. ومن بين الاجتماعات البارزة، سيلتقي فيدان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، لمناقشة مستجدات الحرب في أوكرانيا، وتعاون أنقرة مع كييف في عدد من المجالات.

كما سيعقد فيدان اجتماعاً مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة، وبخاصة في مجالات الدفاع والتجارة.

وفي الصدد، سيلتقي أيضاً وزير الخارجية التركي وزراء خارجية الدول الاسكندنافية الخمس (الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد، وفنلندا) في اجتماع منفصل، ومن المتوقع أن يجري بحث قضايا التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى مسائل السياسة الأمنية وحلف الناتو.

وتعتبر هذه الاجتماعات جزءاً من جهود تركيا المستمرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء في الناتو وتعميق الحوار الاستراتيجي على المستوى الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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