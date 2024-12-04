وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين فلسطينيين من رام الله، واستولت على 6 آلاف شيكل من منزل أحد المعتقلين، وذلك بعد مداهمة المنزل وتفتيشه.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم قريتي قبيا وصفا غرب رام الله، وداهم عدة منازل وأجرى عمليات تفتيش واسعة في القريتين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع قرية عارورة شمال غربي مدينة رام الله، واقتحمت عشرات المنازل، قبل أن تحتجز أكثر من 20 فلسطينياً، وتخضعهم لتحقيق ميداني.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".

كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية ومحلية اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من مدينة الخليل، وذلك عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقُراها، ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، 7 مواطنين فلسطينيين، 5 من المدينة واثنين من نفس العائلة من قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"وفا".

وفي السياق قالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 7 فلسطينيين من مدينة طوباس، وبلدة عقابا، وذلك في أثناء مرورهم عبر حاجز دير شرف شمال غرب نابلس.

وفي مدينة القدس المحتلة، استُشهد اليوم الفتى عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاماً)، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، وذلك بعد أن اعتقلته رغم إصابته الخطيرة.

كما اقتحم اليوم مستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد شهود لوكالة "وفا"، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

في غضون ذلك أحرقت مجموعة أخرى من المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم، منزلين و3 سيارات ومتجراً لفلسطينيين في بلدتين بنابلس شمالي الضفة.

وأوضحت الوكالة أن مستوطنين أضرموا النيران في منزل قيد الإنشاء، ومحل بقالة، ومركبة، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، إضافة إلى منزل قيد الإنشاء، ومركبتين، في بلدة حوارة جنوب نابلس

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة على غزة أكثر من 11 ألفاً و900 شخص من الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر إجمالاً عن استشهاد 803 أشخاص وإصابة نحو 6 آلاف و450 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.