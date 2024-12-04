وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية بأن 18 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف الاحتلال وسط القطاع وجنوبه منذ فجر اليوم.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيَّين استشهدا في قصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف المصدر أن قصفاً إسرائيلياً آخر استهدف "محيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح، الثلاثاء، تسبب في مقتل 10 فلسطينيين"، مشيراً إلى أن "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من انتشال جثامين الشهداء، ونقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس (جنوب)".

وفي وسط القطاع استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، في قصف الاحتلال تجمعاً لمدنيين أمام تكية طعام، ومخبز بلدي، في بلوك C شرق مخيم النصيرات.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات الاحتلال على دير البلح، ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج.

وقالت وفا إن النيران أتت على نحو 15 خيمة نتيجة قصف الاحتلال لمدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

واستشهد فلسطيني أيضاً في إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية شرقي مخيم المغازي (وسط).

وفي مدينة غزة قصفت مدفعية الاحتلال منازل في حي تل الهوى والصبرة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشمالية للقطاع.

وأفادت مصادر محلية بوقوع شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مدارس أبي تمام في بيت لاهيا، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمدنيين بجباليا البلد شمالي القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.