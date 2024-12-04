وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي بعد أسبوع على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين: "حتى الآن سجلنا 4047 شهيداً و16638 جريحاً".

وأكد الوزير اللبناني أن أغلبية الضحايا سقطوا بعد 15 سبتمبر/أيلول مشيراً إلى أن "الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم". كما أوضح أن من بين الضحايا 790 امرأة و316 طفلاً.

وألحقت الحرب دماراً واسعاً في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وخسر حزب الله مئات المقاتلين خلال الحرب، وخصوصاً منذ سبتمبر/أيلول، بحسب مصدر مقرب منه.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهكه مرات عدة. وأول أمس الاثنين، قتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.