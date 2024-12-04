وأدت هذه الخروقات إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 13 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة وإعلانات وكالة الأنباء اللبنانيتين. وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية وغارات وتحليق للطيران الحربي والمسيّر وإطلاق نار من أسلحة رشاشة وتوغلات وإطلاق قنابل مضيئة، ما دفع حزب الله إلى الرد، يوم الاثنين، لأول مرة منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهداف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وعقب الهجوم قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، في بداية اجتماعٍ لمجلس الوزراء بمدينة نهاريا على الحدود الشمالية مع لبنان، إن "حزب الله انتهك الاتفاق بشكل صارخ، الاثنين، وإن إسرائيل ردَّت على ذلك بمهاجمة أكثر من 20 هدفاً في أنحاء لبنان"، وأضاف: "نحن حالياً في وقف إطلاق نار"، وأوضح: "وقف إطلاق نار، وليس نهاية الحرب".

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن حكومته كثفت الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية.

ومن المقرر أن تجتمع، الجمعة، اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية. وتتكون اللجنة من ممثل عن كل من الجيش اللبناني والإسرائيلي والفرنسي والأمريكي، بالإضافة إلى ممثل عن قوات يونيفيل. وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن أن الأطراف المختلفة عيَّنت ممثليها في اللجنة.

وعلى الرغم من تأكيد جميع الأطراف الرغبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار فإن بعض القضايا الخلافية يمكن لها تفجير الاتفاق خصوصاً الإصرار الإسرائيلي على مبدأ حرية التحرك في لبنان، الذي يعني بصورة أخرى مهاجمة لبنان في أي وقت يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي.

"حرية العدوان"

لم يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار أي بنود تمكِّن إسرائيل من مهاجمة لبنان في الوقت الذي تراه، إلا في حالة الدفاع عن النفس الصريحة الذي أكدتها المادة الرابعة من الاتفاق. ورفض لبنان طيلة فترة المفاوضات القبول بأي بند يمكِّن الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا النوع من الهجمات.

لكنَّ ورقة الضمانات الأمريكية التي قدمتها واشنطن للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع الاتفاق، نصَّت في جوهرها على تفهم السلوك الإسرائيلي العسكري والأمني ضد لبنان وفقاً لما يراه الاحتلال تهديداً لأمنه.

ويرى الباحث والكاتب اللبناني وائل نجم، أن "قوات الاحتلال تحاول من خلال الخروقات المتكرّرة لوقف إطلاق النار تكريس تفسيرها الخاص لبنود الاتفاق التي تتكيّف مع مصالحها ومع أهدافها".

ويضيف نجم في حديث له مع TRT عربي أن الشهرين المقبلين سوف يشهدان مساعي إسرائيلية لـ"تكريس هذا المبدأ ثم قد يحدث الهدوء بعد ذلك".

وَسَعَتْ إسرائيل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار إلى تثبيت هذه المعادلة، عبر الهجمات المستمرة على الأراضي اللبنانية، وهذا ما يشير إليه الباحث والكاتب اللبناني محمد علوش، الذي يرى أن إسرائيل تسعى "إلى الضغط على حزب الله وإحراجه، لإجباره على الالتزام ببنود الاتفاق وفرض واقع جديد على الجبهة بين الطرفين".

ويكمن التحدي الأساس الذي يواجه الاتفاق في أن الولايات المتحدة التي تعد أحد أهم الأطراف الضامنة له والعضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار، هي من يقدم للاحتلال تعهداً بتفهم هجماته على لبنان، يضاف إلى ذلك أن الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي في أضعف حالاتها.

ويشير علوش في حديث مع TRT عربي إلى أن "الدور الأمريكي يعد حيوياً لاستمرار هذا الاتفاق وصموده لفترة طويلة، فضلاً عن تحقيق تهدئة طويلة الأمد على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية". لكنه يوضح أن "الوضع الحالي للإدارة الأمريكية لا يسمح لها بممارسة ضغوط كبيرة على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، خصوصاً أن الولايات المتحدة تستعد لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب".

هذا الأمر يجعل من الفترة المقبلة مرحلة عالية الخطورة على الاتفاق الحالي والمستقبلي، فإسرائيل "قد تستغل هذا الوضع -أي وضع الإدارة الأمريكية- لمحاولة تقويض الأجواء الإيجابية التي خلقها الاتفاق، مما يُعرقل إمكانية تحقيق أفق لإنهاء الحرب".

60 يوماً من التوتر

ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من القرى اللبنانية التي احتلها خلال عملياته البرية، وتنفذ قواته بين الحين والأخر عمليات في مناطق لم تدخلها القوات سابقاً. السلوك الإسرائيلي هذا قد يُعرِّض الاتفاق للانهيار خصوصاً في ظل رفض حزب الله الواضح لهذه المعادلة، الذي عبَّر عنه بقصف مزارع شبعا، الاثنين الماضي.

ويرى الباحث وائل نجم أن "فترة الستين يوماً ستظل نشهد خروقات، ولكن بعد ذلك أظن ستختفي شيئاً فشيئاً وهو ما سيجعل الاتفاق يصمد". ويرجع ذلك إلى أن " الأطراف السياسية الموقّعة على الاتفاق وقَّعت بحكم الضرورة، ولذلك ستظلّ ملتزمة به على الرغم من بعض الخروقات بحكم الضرورة أيضاً".

ويتفق الكاتب والصحفي محمد علوش مع هذا الطرح، فالاتفاق بالنسبة إلى إسرائيل "يعد مكسباً دبلوماسياً يُضاف إلى إنجازاتها خلال الحرب. أما حزب الله، فهو في وضع حرج للغاية، ويسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تقليل الأضرار التي تعرَّض لها جراء هذه الحرب. بناءً على ذلك، فإن المنافع المتصوَّرة للاتفاق بالنسبة إلى الطرفين لا تزال قائمة".

لكنَّ علوش يُحذر من أن الفترة المقبلة "التي تلي الاتفاق، لا تقل تعقيداً عن الحرب نفسها. وبالتالي، تظل مسألة ضمان التزام الجانبين ببنود الاتفاق تحدياً كبيراً".