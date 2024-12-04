سياسة
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بروكسل.. فيدان يتباحث مع نظرائه الأوروبيين ويحضر جلسة وزراء خارجية الناتو
عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، في العاصمة بروكسل، مباحثات مع نظرائه بدول الشمال الأوروبي التي تضم الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج وآيسلندا، بجانب مباحثات جمعت الوزير التركي مع نظراءه في بريطانيا واليونان وأوكرانيا.
بروكسل.. فيدان يتباحث مع نظرائه الأوروبيين ويحضر جلسة وزراء خارجية الناتو
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في جلسة مجلس شمال الأطلسي ببروكسل / صورة: AA
4 ديسمبر 2024

وجرى اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية، بحسب مصادر في الخارجية التركية.

وتخلل الاجتماع الأول لصيغة 5+1 (تركيا ودول الشمال الأوروبي المعروفة باسم المجموعة النوردية)، مباحثات حول التطورات الأخيرة في سوريا.

كما بحث المجتمعون تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية والوضع الأمني في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي السياق، شارك فيدان، في جلسة "مجلس شمال الأطلسي"، التي عقدت في بروكسل بمشاركة وزراء خارجية دول حلف الناتو، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية التركية على منصة إكس، الأربعاء.

ويمثل الوزير فيدان تركيا في اجتماع وزراء خارجية "الناتو" الذي بدأ أمس الثلاثاء لمناقشة دعم أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية التركي، الأربعاء، نظيره اليوناني يورغو غيرابيتريتيس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن فيدان التقى غيرابيتريتيس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، دون إضافة تفاصيل.

كما التقى وزير الخارجية التركي نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، على هامش الاجتماع ذاته ببروكسل.

وبحث هاكان فيدان مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، المسألة السورية، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وعُقد اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأربعاء في بروكسل.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة سريعا باتجاه مدينة حلب، ودخلتها عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، كما بسطت سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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