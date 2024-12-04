وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن ميقاتي قال بجلسة لمجلس الوزراء بالسرايا الحكومية في بيروت: "مضى أسبوع على وقف إطلاق النار، وما زلنا نرى الخروقات الإسرائيلية التي تحصل، وبلغت حتى الآن أكثر من ستين خرقاً".

وأضاف: "لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا، حرصاً على معالجة هذا الموضوع".

وأفاد رئيس الوزراء بأنه "حصل في اليومين الأخيرين، تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم، رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وأكد مواكبة الحكومة وبذلها جهوداً "لتحصين العائدين (اللبنانيين) إلى بلداتهم، ودعم صمودهم الاجتماعي والعمراني"،

وأضاف ميقاتي: "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وتحديد التاسع من يناير/كانون الثاني موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".

وأعرب عن أمله في أن يكون "للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق النار، نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".

ومنذ فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 3 آلاف و975 قتيلاً و16 ألفاً و533 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورداً على العدوان أعلن حزب الله أنه نفذ بين 17 سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قُتل خلالها أكثر من 130 إسرائيلياً وأصاب ما يزيد على 1250 ودمّر 76 آلية عسكرية.