وتصافح أردوغان وفوميهيتو ووقفا أمام علمي تركيا واليابان، قبل أن ينتقلا إلى عقد لقاء برفقة وفدي البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج، والسكرتير الخاص للرئيس التركي حسن دوغان.

وخلال اللقاء، أهدى الرئيس أردوغان لفوميهيتو وثيقة تبين تقديم الإمبراطور الياباني موتسوهيتو مكافأة إلى الجنرال العثماني بيرتيف باشا.

وسيتوجه فوميهيتو وعقيلته الأميرة كيكو بعد ذلك إلى إسطنبول لزيارة متحف سيقام فيه معرض الفرقاطة التركية "أرطغرل" التي غرقت في اليابان عام 1890.

وتعتبر حادثة غرق الفرقاطة التابعة للبحرية العثمانية قبالة سواحل جنوب شرقي اليابان، بداية الصداقة التركية-اليابانية.

وفي وقت سابق الأربعاء أجرى ولي عهد اليابان وعقيلته زيارة إلى جامعة أنقرة، كما زارا ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة. ووضع فوميهيتو وعقيلته إكليلاً من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقفا دقيقة صمت.