سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يستقبل ولي عهد اليابان فوميهيتو في العاصمة أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي عهد اليابان فوميهيتو لدى وصوله بوابة المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.
أردوغان يستقبل ولي عهد اليابان فوميهيتو في العاصمة أنقرة
الرئيس التركي يستقبل ولي عهد اليابان لدى وصوله المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة / صورة: AA
4 ديسمبر 2024

وتصافح أردوغان وفوميهيتو ووقفا أمام علمي تركيا واليابان، قبل أن ينتقلا إلى عقد لقاء برفقة وفدي البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج، والسكرتير الخاص للرئيس التركي حسن دوغان.

وخلال اللقاء، أهدى الرئيس أردوغان لفوميهيتو وثيقة تبين تقديم الإمبراطور الياباني موتسوهيتو مكافأة إلى الجنرال العثماني بيرتيف باشا.

وسيتوجه فوميهيتو وعقيلته الأميرة كيكو بعد ذلك إلى إسطنبول لزيارة متحف سيقام فيه معرض الفرقاطة التركية "أرطغرل" التي غرقت في اليابان عام 1890.

وتعتبر حادثة غرق الفرقاطة التابعة للبحرية العثمانية قبالة سواحل جنوب شرقي اليابان، بداية الصداقة التركية-اليابانية.

وفي وقت سابق الأربعاء أجرى ولي عهد اليابان وعقيلته زيارة إلى جامعة أنقرة، كما زارا ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة. ووضع فوميهيتو وعقيلته إكليلاً من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقفا دقيقة صمت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us