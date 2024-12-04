وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. أن الرئيس أردوغان ذكّر، خلال الاجتماع في المجمع الرئاسي، بأن تركيا تتمتع بعلاقات صداقة عميقة مع اليابان.

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بزيارة ولي العهد الياباني، التي جاءت في الذكرى المئوية الأولى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشدد على أن الجانبين سيواصلان اتخاذ خطوات قوية معاً في المستقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن التعاون الوثيق بين تركيا واليابان في مواجهة كوارث الزلازل وتغير المناخ أفاد البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس أردوغان، ولي عهد اليابان فوميهيتو لدى وصوله إلى المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وتصافح أردوغان وفوميهيتو ووقفا أمام عَلمي تركيا واليابان، قبل أن ينتقلا إلى عقد لقاء برفقة وفدي البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج، والسكرتير الخاص للرئيس التركي حسن دوغان.

وخلال اللقاء، أهدى الرئيس أردوغان إلى فوميهيتو وثيقة تبين تقديم الإمبراطور الياباني موتسوهيتو مكافأة للجنرال العثماني بيرتيف باشا.